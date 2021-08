Benevento, crolla l'antico ponte sul fiume Calore: «Disastro annunciato»

Una parte dell'antico ponte sul fiume Calore di Apice, in provincia di Benevento, è crollata durante la notte. Il tratto caduto si trova nei pressi del cimitero, lungo la strada che conduce da Apice nuovo alla parte storica del paese. «Questa mattina - si legge in una nota dell'amministrazione comunale di Apice - ci siamo svegliati con un pezzo in meno della nostra storia. Una parte del ponte storico sul fiume Calore a ridosso del centro storico è crollata. Sono state numerose le segnalazioni agli enti preposti, soprattutto alla Provincia che ne è responsabile, l'ultima in ordine cronologico a marzo 2021». «A tutte le richieste non si è mai avuto risposta da nessuno. Fa rabbia il totale disinteresse degli enti preposti per opere che hanno un valore elevato sotto tanti punti di vista e per un'intera comunità. La tutela del patrimonio storico non può essere considerata dalle istituzioni come un problema e un fastidio», conclude la nota.

