Venerdì 19 Aprile 2019, 19:29 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2019 19:39

Un detenuto nel carcere di Benevento si è suicidato impiccandosi all'interno della propria cella. La vittima è un uomo di 48 anni della provincia di Benevento, da qualche giorno rinchiuso nella casa circondariale del capoluogo sannita. A nulla sono valsi i tentativi da parte degli agenti della Polizia Penitenziaria di salvare la vita all'uomo. Dell'accaduto è stata informata la Procura della Repubblica mentre la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Rummo per gli accertamenti medico legali.«Non si può morire di carcere e in carcere», ha detto il garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello. Il detenuto, secondo il racconto di Ciambriello, ha atteso che il suo compagno di cella fosse a colloquio per togliersi la vita. Per il garante «va rafforzato il sistema di prevenzione varato dal ministero nel 2016 e bisogna agire con maggiore formazione specifica per la polizia penitenziaria e l'area educativa per prevenire ed intuire il disagio che porta al suicidio». Sono numerosi, osserva infine Ciambriello, i casi di suicidio sventati in Campania, negli ultimi due anni, dagli operatori delle carceri.