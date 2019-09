CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 15 Settembre 2019, 13:30

Lo hanno trovato privo di vita riverso sul pavimento della sua abitazione in via Pio IX alla periferia della città, in contrada San Vito. I primi accertamenti non hanno permesso di stabilire con certezza la causa del decesso e, pertanto, sono in corso delle indagini, sopratutto sul fronte sanitario. Il ritrovamento è avvenuto ieri pomeriggio. Si tratta di G.D.N. 51 anni, beneventano, dipendente dell'Asl.