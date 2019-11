Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio hanno posto sotto arresto due persone, una ad Apollosa ed una a Torrecuso, e deferito in stato di libertà altri sette soggetti. Operazioni frutto dell'attività di prevenzione e repressione condotta dai militari dell'Arma su tutto il territorio di loro competenza e finalizzata principalmente al contrasto dei reati di tipo predatorio e al controllo della circolazione stradale. Servizio i 6 equipaggi (con 12 militari) schierati dal maggiore Leonardo Madaro controllare 53 persone, fermare 31 veicoli, effettuare 4 perquisizioni, elevare 7 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirare 3 patenti e sottoporre a sequestro 2 veicoli.



Ad Apollosa i militari della stazione di San Leucio hanno tratto in arresto Giulio Mucci, un 71enne del posto responsabile dei reati di rapina e ricettazione e che ora dovrà scontare la pena di 3 anni e 11 mesi. L'uomo è stato arrestato in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Campobasso per reati, commessi in quella provincia, risalenti al 2006. Risalgono invece al 2010 i reati commessi da Denis Lanza, un 45enne di Torrecuso tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Paupisi e che adesso dovrà scontare ai domiciliari una pena di 6 mesi. L'uomo si era reso colpevole di furto aggravato. L'ordine per l'espiazione della pena era stato emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento. Due le persone che nella serata di sabato sono state denunciate perché alla guida delle loro auto dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Si tratta di un 24enne di Dugenta che, a seguito di incidente stradale è stato sottoposto ai controlli dei carabinieri. Dalle verifiche è emerso che l'uomo si era messo alla guida dopo aver assunto cannabinoidi. Identica misura scattata per un 19enne della provincia di Benevento fermato dai carabinieri di Airola perché messosi alla guida dopo aver assunto cocaina. Anche in questo caso i controlli erano scattati dopo un incidente stradale.



A Montesarchio i militari dell'Aliquota Radiomobile hanno fermato un 38enne del posto risultato alla guida di un mezzo posto sotto sequestro amministrativo ed a lui affidato in custodia. È stato denunciato per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia. Quattro invece le persone denunciate perché trovate in possesso di stupefacenti. Si tratta di un 21enne fermato a Bonea e trovato in possesso di due grammi di hashish; di una 27enne fermata sempre a Bonea e trovata in possesso di una dose di cocaina; di un 28enne fermato a Ceppaloni e trovato in possesso di una dose di cocaina; e di un 28enne fermato a Montesarchio e trovato in possesso di una dose di hashish. Due i veicoli sequestrati perché privi di copertura assicurativa a Bucciano ed Airola.