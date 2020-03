Sanzioni più pesanti e l’utilizzo del drone nel territorio cittadino. Per gli irriducibili della passeggiata, a dire il vero sempre più poco o quanto meno in misura diradata, in tempo di epidemia di Covid-19 non c’è scampo. «Utilizzeremo anche il drone - dice Gennaro Santamaria, dirigente comunale del settore polizia municipale - tenuto conto che lo abbiamo già in dotazione. In questi giorni c’è senza dubbio una netta diminuzione di auto e pedoni in circolazione ma in alcuni momenti si registra una intensificazione del fenomeno, pertanto il drone dall’alto può offrirci una panoramica della zona monitorando gli spostamenti dei cittadini a piedi e in auto. Per l’entrata in funzione occorre un nuovo assetto dei turni di servizio che quotidianamente prevedono la dislocazione delle varie pattuglie lungo le varie zone della città. Prevedo che da giovedì (domani, ndr) possa entrare in funzione o al massimo per il fine settimana».



La svolta per l’utilizzazione del drone è scaturito dopo la decisione dell’Enac che ne ha autorizzato l’uso anche in deroga ad alcune autorizzazioni di identifcazione e registrazione in «aree urbane con scarsa popolazione». © RIPRODUZIONE RISERVATA