Edilizia, boom assunzioni ma nodo figure «green»

Tra gennaio e marzo dell'anno in corso sono previste 3650 assunzioni da parte delle aziende sannite, 790 in più rispetto a quelle prefigurate nello stesso periodo del 2021. Nei primi 31 giorni del 2022, in particolare, si sono resi disponibili circa 1400 impieghi. È, in sintesi, quanto emerge dal report trimestrale curato da UnionCamere-Anpal, sistema informativo Excelsior, sulla base delle esigenze dell'imprenditoria e in ragione dei profili...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati