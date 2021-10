Elezioni a San Giorgio la Molara, De Vizio resta al timone

Nicola De Vizio resta alla guida del comune e si riconferma sindaco. Una vittoria netta sull’avversario Nicola De Leonardis, candidato sindaco della lista «Terre di Lavoro» che aveva puntato sul cambiamento e sulla necessità di portare in primo piano alcuni argomenti che a suo dire erano stati trascurati dall’amministrazione in carica. De Vizio, con la sua lista «Impegno comune», ha invece scommesso sulla continuità. Per il riconfermato sindaco era importante che i suoi concittadini si convincessero di quanto è stato realizzato in questi cinque anni, lanciando un chiaro appello: «Portare a compimento ciò che era stato avviato».