A poco più di una settimana dal voto tra le strade di Montesarchio il clima elettorale comincia scaldarsi: nelle ultime ore Annalisa Clemente ha deciso di scrivere al prefetto Torlontano per segnalare l'eventuale «rischio di irregolarità».

In particolare, la candidata di «Futuro per Montesarchio» ha chiesto di salvaguardare il voto «libero e segreto» dei cittadini nei giorni in cui si recheranno alle urne e, nella lettera indirizzata al prefetto ha comunicato: «Ho appreso che alcuni candidati starebbero indicando ai cittadini di Montesarchio le modalità specifiche di espressione del voto al fine di poter identificare compiutamente ed anagraficamente gli elettori che li hanno o meno votati. Questo - ha dichiarato - rappresenterebbe una palese violazione della non riconoscibilità del voto, espressione del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. È doveroso garantire la regolarità delle elezioni attraverso il rispetto del diritto inviolabile dei cittadini di esprimere il proprio voto in maniera libera ed incondizionata. Sono convinta ha aggiunto Clemente - che il prefetto prenderà le opportune azioni per evitare la violazione di questi principi al fine di garantire alla cittadinanza il diritto del voto segreto».

Nel frattempo, mercoledì sera, si è svolto il primo comizio della sua compagine e dal palco di Cirignano Annalisa Clemente ha provocato il suo avversario politico: «Mi fanno un po' sorridere - ha detto - le parole che ho letto in questi giorni: un candidato sindaco scopre una strada solo ora? Probabilmente perché l'idea di Montesarchio è solo quella del centro, ma esistono anche le periferie e posti stupendi come Cirignano che non sono solo un serbatoio di voti. Cirignano ha dichiarato Clemente - è forse il luogo che conserva meglio le radici del nostro paese, che puntiamo a conservare e valorizzare ancora di più: c'è bisogno di puntare su grandi eventi a Montesarchio, generando un indotto».

Intanto, questa sera dopo gli ultimi due incontri di Varoni e contrada Monaca è in programma un'altra tappa del tour elettorale della coalizione «13001», una campagna che sta procedendo a passo spedito in ogni angolo del paese. A partire dalle 20, i candidati a sostegno della candidatura di Carmelo Sandomenico condivideranno le loro idee con la popolazione. L'appuntamento è in località Pennino. Nel frattempo la lista «13001», attraverso i social, giorno dopo giorno sta puntando l'attenzione soprattutto sui punti programmatici, dai temi ambientali a quelli culturali. «In questi mesi - spiegano - abbiamo messo a punto un programma che è il frutto del lavoro congiunto e delle competenze di ognuno. Uno dei punti che ci sta a cuore precisano - è senza dubbio quello che riguarda l'ambiente e il territorio, sono tanti gli obiettivi e gli interventi che vogliamo attuare. Necessario ed urgente per noi è il potenziamento e la realizzazione di nuove aree verdi attrezzate anche per l'attività sportiva, la realizzazione di una pista ciclopedonale, l'apertura di un nuovo parco per l'infanzia nella frazione di Varoni, così come riteniamo utile l'ampliamento del progetto "Casetta dell'acqua" con l'apertura di nuovi punti sul territorio comunale». Inoltre evidenziano che «è necessario promuovere il patrimonio storico-culturale tramite la valorizzazione dei siti storici e il coinvolgimento delle associazioni per incentivare - precisano - una programmazione più ampia sul territorio. Una collaborazione costante con enti e altre realtà è alla base delle nostre azioni, tutte mirate alla riqualificazione e alla promozione delle aree della città».