Martedì 26 Marzo 2019, 09:25 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2019 10:17

Individuato e denunciato un finto fisioterapista che aveva scelto la valle Telesina per fornire le sue prestazioni sanitarie. L'uomo, P.C., 51 anni, beneventano, che non aveva i titoli per esercitare questa professione è stato smascherato dai carabinieri di Telese Terme e da quelli della Compagnia di Cerreto Sannita, diretta dal capitano Francesco Ceccaroni. Si è giunti alla denuncia al termine di indagini che si sono protratte per più mesi e che ieri mattina sono giunte alla fase conclusiva.