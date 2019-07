Martedì 9 Luglio 2019, 11:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era entrato in una kebabberia, ma il suo obiettivo non era prendere un panino. È stato denunciato ieri sera un 46enne, già noto alle forze dell'ordine, per il furto di un telefono cellulare all'interno di un esercizio commerciale. L'uomo, approfittando di un momento di distrazione di una cliente che aveva lasciato incustodito sopra lo sgabello il proprio smartphone, lo aveva rubato stando attento a non farsi notare. Ma la ragazza che poco dopo si era accorta di aver dimenticato il telefono nel locale era tornata e non trovandolo ha chiamato il 113. Sono intervenuti gli uomini della volante che hanno avviato le ricerche, dopo aver visionato i filmati delle telecamere presenti nella kebabberia, identificando l'uomo e rintracciandolo nella sua abitazione. Il 46enne ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato denunciato per furto con destrezza. Il cellulare, invece, è stato restituito alla proprietaria.