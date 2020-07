LEGGI ANCHE

Favoreggiamento personale. È questa l'ipotesi di reato mossa nei confronti di O.F., 49enne residente a Frattamaggiore, e M.A., 66enne di Napoli, dal pm della Procura di Benevento,, nell'ambito dell'indagine sul colpo ai danni di una tabaccheria di Cerreto Sannita di qualche settimana fa. Nella mattinata di oggi, intanto, a San Salvatore Telesino, avranno inizio gli accertamenti tecnici non ripetibili consistenti nei rilievi sull'Audi A6, la vettura, poi risultata abbandonata, dal gruppo dei 4 malviventi a Faicchio, la notte dello scorso 26 aprile, al termine di un inseguimento con i carabinieri. Ai due indagati, difesi dall'avvocato, è stato notificato un avviso di garanzia e la possibilità di nominare un consulente di parte al fine di presenziare all'accertamento.ai danni di bar tabacchi coinvolgendo in pochi mesi tutto il territorio sannita. Un'azione come tante, con diverse similitudini o analogie rispetto a quanto poi sarebbe andato a concretizzarsi in altri centri sanniti. La porta dell'esercizio divelta, il locale violato e messo completamente a soqquadro. L'obiettivo chiaro sin dalle prime battute: gratta e vinci, denaro contante, stecche di sigarette. Tutto come da copione se non fosse stato per la corsa tra le strade comunale e provinciali della valle titernina nel tentativo di sfuggire ai carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia, guidati dal Capitano Francesco Altieri. Una fuga terminata poi a qualche decina di chilometri di distanza contro un guardrail della «Telesina», a poca distanza dallo svincolo di Faicchio e Gioia Sannitica.La stessa arteria a scorrimento veloce più volte teatro delle scorribande dei ladri e dei rientri verso il Casertano e il Napoletano tanto da far chiedere ai sindaci del comprensorio l'installazione delle telecamere all'ingresso e all'uscita della 372. Una situazione che continua a destare preoccupazione nella categoria che appena una settimana fa è stata ricevuta dal prefettoin un vertice a Palazzo del governo alla presenza del presidente provinciale della Federazione italiana tabaccai,. Nella notte di sabato l'ultima irruzione in una stazione di servizio ubicata sulla centralissima via Roma a Telese Terme a conclusione di un elenco che la scorsa settimana ha fatto registrare almeno 6 episodi. Allo studio un protocollo d'intesa tra prefettura ed esercenti al fine implementare le attività di sorveglianza e provvedere all'installazione di sistemi di allarme collegati alle centrali operative delle forze dell'ordine. Problematiche che saranno al centro del prossimo Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.