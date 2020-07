LEGGI ANCHE

Altro raid in una stazione di servizio della provincia di Avellino. Questa notte è stato perpetrato un furto all’interno di un bar-tabacchi di una stazione di servizio di Vallesaccarda.Ancora da quantificare il bottino. Sono state avviate le indagini per cercare di risalire ai responsabili. Qualche giorno fa analogo episodio in una stazione di servizio di Monteforte Irpino.