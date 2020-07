San Giorgio a Cremano, rissa all'esterno della pizzeria: carabiniere in ospedale

LEGGI ANCHE

Domenica sera movimentata all'esterno di una nota pizzeria tra San Giorgio a Cremano e Portici. Attorno alle 21 una bambina, attraversando la strada in largo Arso in compagnia del nonno, ha infatti rischiato di essere investita da un'automobile di passaggio.Pressoché immediato il passaggio alle vie di fatto, con i due uomini - entrambi sui 60enni - venuti alle mani a pochi metri dall'ingresso del locale.Nemmeno l'arrivo di una vicinissima pattuglia dei carabinieri ha calmato gli animi: uno dei militari prontamente intervenuti per separare i «contendenti» è anzi stato coinvolto nella rissa, finendo per avere la peggio dopo essere stato aggredito.. Solo l'ausilio di una seconda gazzella ha permesso ai carabinieri di immobilizzare i due uomini, attualmente in stato di fermo presso la caserma di Torre del Greco.