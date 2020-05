La casa di cura Gepos di Telese Terme rende nota la dimissione, per avvenuta completa guarigione, di tutti i pazienti affetti da Covid-19, presi in carico dallo scorso 6 aprile.



Il gruppo De Vizia Sanità col suo presidente Antonio De Vizia, e con la direttrice della clinica, Marcella De Vizia, aveva deciso infatti, di scendere subito in campo a fare la propria parte, per supportare il comparto sanitario pubblico piegato in un momento di emergenza.



«Se tutto ciò è stato possibile - afferma il management - lo dobbiamo sì al nostro durissimo lavoro di questi mesi, ma soprattutto alla abnegazione dei nostri dipendenti che hanno scelto di continuare a svolgere, con professionalità e umanità, il proprio lavoro anche nel momento della paura. Quando, questa mattina, nel salutare tutti, commosso, un paziente ha affermato: “Avete preso in carico non solo la malattia ma la persona, la mia persona” ci siamo ritrovati in un giorno felice». Ultimo aggiornamento: 18:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA