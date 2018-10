Lunedì 15 Ottobre 2018, 12:01 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2018 12:18

Autista e pullman in bilico sulla scarpata che affaccia sui binari, nei pressi della stazione ferroviaria di Ponte. Intervento tempestivo e risolutivo dei vigili del fuoco. Ieri pomeriggio, sfiorata la tragedia nel centro urbano pontese, precisamente in viale Stazione, così denominata proprio per la presenza dello scalo ferroviario Ponte-Casalduni. Il pullman aveva trasportato gli atleti e i dirigenti dell'Hermes Casagiove, squadra calcistica casertana di scena contro la compagine pontese nella gara valevole per la sesta giornata di andata del girone A del campionato di Promozione.Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il conducente avrebbe parcheggiato l'automezzo nei pressi del bar della zona per bere un caffé. Poi si è rimesso alla guida. Il pullman, a causa di una manovra errata o di un problema ai freni, è rimasto sospeso nel vuoto, con le ruote anteriori proiettate sulla scarpata sovrastante la linea ferroviaria. Immediato l'allarme, anche perché, tra l'altro, il bar è molto frequentato. Tempestivo e risolutivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno effettuato l'operazione di recupero del pullman avvalendosi anche dell'aiuto di un trattore. Solidarietà da parte della società del Ponte 98 ai calciatori del Casagiove. Il direttore generale del club sannita Claudio Conti è fra i proprietari dei locali in cui è situato il bar, dato in gestione ad imprenditori di Torrecuso.