L'ospedale «Rummo» si ripopola altro round di assunzioni

Sono 12, oltre al nuovo addetto stampa, le figure professionali da destinare al comparto sanitario e a quello amministrativo dell'ospedale «Rummo» che sta procedendo al reclutamento usufruendo delle graduatorie concorsuali e di convenzioni con l'Asl di Avellino. In seguito all'esito del concorso pubblico per titoli ed esami, è stato immesso in servizio, a tempo pieno e indeterminato, Giuseppe Cerciello, dirigente medico di Ematologia, mentre si scorre la graduatoria concorsuale per l'immissione in servizio di due dirigenti biologi di Patologia clinica. Invece, attraverso lo scorrimento delle graduatorie regionale e interregionale l'azienda ha proceduto al reclutamento di quattro tecnici di Radiologia, immessi in servizio a tempo pieno e indeterminato. Si tratta di Anna Donisi e Mimmo Viggiani, con decorrenza dal 16 novembre, Mariangela Varricchio, con decorrenza da gennaio 2023 e Giuseppe Perrotta con decorrenza in fase di definizione.

In seguito alla stipula di convenzioni con l'Asl di Avellino si procederà al reclutamento di 3 assistenti amministrativi e 2 collaboratori amministrativi da destinare al settore legale. Contestualmente, è stata sottoscritta una convenzione tra l'ospedale cittadino e l'Asl di Avellino per l'utilizzo della graduatoria di merito per il reclutamento a tempo indeterminato di Rosa De Angelis, che ricoprira il ruolo di addetto stampa, lasciato vacante da Danila De Lucia a maggio del 2016.

Il direttore generale Maria Morgante si sta impegnando a fondo per completare, in tempi brevi, l'arruolamento delle 75 unità mancanti rispetto alle 145 previste per la fine del 2022. In tre mesi di attività ha già proceduto alla immissione in servizio e all'avvio delle procedure di assunzione per 70 persone. Nella stessa ottica, la struttura ha elaborato un piano operativo aziendale per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali, imposti dalla Regione, per il biennio 2022/23 che prevede l'erogazione di 1.224.000 prestazioni suddivise tra Patologia clinica, Medicina fisica e riabilitativa, Cardiologia, Radiodiagnostica, Medicina nucleare, Radioterapia, Dialisi e branche che effettuano visite ambulatoriali. I primi segnali di un cambiamento totale di passo ci sono tutti ma la strada da percorrere è ancora lunga e in salita perché il numero di operatori da assumere, soprattutto in ambito medico, è comunque elevato. Sul fronte Covid, si registra l'arrivo di un solo paziente in uno dei reparti del padiglione Santa Teresa. Si tratta di un bambino, nato da madre positiva, in degenza in Terapia intensiva neonatale. Sono dunque saliti dai 26 dei giorni scorsi a 27 i pazienti ricoverati nell'ospedale cittadino, mentre è di 146 il numero dei contagi emersi dal bollettino quotidiano della Protezione civile.



È stato prolungato di 14 giorni il tour del truck dell'Asl che sta effettuando gli screning oncologici nei comuni del Sannio. Infatti, il management aziendale ha chiesto per i distretti di Telese Terme e di Montesarchio rispettivamente 6 e 8 giornate aggiuntive per l'anno 2022. L'attività di prevenzione oncologica, che aveva avuto inizio il 27 ottobre nel comune di Telese Terme, è continuata fino a giovedì 3, nelle piazze di Puglianello e Cerreto Sannita. Il camper riprenderà la sua attività la prossima settimana, facendo tappa in piazza Orticelli a Cusano Mutri il 9 e il 10 novembre.