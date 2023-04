Essere a Benevento, «incontrare il sindaco, i rappresentanti di Confindustria, il prefetto ed approdare qui alla "Rummo" che è un'azienda molto importante, è stato un piacere. E sarà un piacere imparare qualcosa sul loro commercio con gli Stati Uniti». Con queste parole il console generale degli Stati Uniti a Napoli, Tracy Roberts-Pounds, ha aperto ieri pomeriggio la sua visita al pastificio «Rummo», storica azienda beneventana guidata dalla famiglia Rummo, che guarda con molto interesse all'espansione dell'export in America. La diplomatica ha avuto modo di osservare da vicino i metodi di lavorazione con cui viene prodotta la pasta, accompagnata personalmente dal vertice aziendale, il presidente Cosimo Rummo.

APPROFONDIMENTI Telese Terme, il sindaco Caporaso a Viterbo per la statua restaurata di Santa Rosa Unisannio, un Open day ad Ariano Irpino

«Siamo onorati ed orgogliosi ha dichiarato quest'ultimo - che il console americano ci abbia fatto visita per rendersi conto della nostra realtà. Stiamo crescendo molto sui mercati internazionali, oramai siamo oltre il 40% dell'export. Gli Stati Uniti rappresentano una piazza importantissima per noi, abbiamo una focalizzazione speciale sul Nord America, Stati Uniti, Canada e Messico».

Sempre ieri il console ha incontrato altre autorità in città. Presso palazzo del governo il colloquio con il prefetto Carlo Torlontano che ha sottolineato «l'intensità dei rapporti di amicizia e collaborazione tra Italia e Stati Uniti, basati su un comune e consolidato patrimonio di cultura, valori, interessi e legami, alimentati da stima e fiducia reciproca, nell'ambito di un dialogo bilaterale politico, culturale, che si fonda su una profonda condivisione di valori e interessi e su di una forte integrazione economico-finanziaria».

Puntata anche a Palazzo Mosti dove la Roberts-Pounds è stata accolta dal primo cittadino Clemente Mastella. «Le relazioni italo-americane ha sottolineato quest'ultimo sono incrollabili e la città di Benevento ne è partecipe con spirito di leale condivisione. Alla console ho anche rappresentato brevemente le esperienze di vita, che per motivi personali e professionali, mi legano agli Stati Uniti. Ho colto l'occasione per evidenziare l'importanza di una collaborazione sempre più incisiva tra il corpo diplomatico statunitense di stanza a Napoli e la città di Benevento». Pit stop anche a piazza Colonna, presso la sede degli industriali beneventani per un focus sul tessuto imprenditoriale sannita e le opportunità di connessione con gli Stati Uniti che rappresentano, con il 10%, la seconda destinazione per export della Campania. «Ritengo particolarmente significativa la presenza del console degli Stati Uniti d'America a Benevento.

La visita istituzionale in Confindustria Benevento testimonia la grande attenzione verso un'area interna della Campania ed in particolare verso le piccole e medie imprese che insistono sulla stessa. Si tratta della prima volta che uno dei consolati più importanti fa tappa in città, segnale dell'intensificarsi degli scambi commerciali con il territorio e delle notevoli prospettive di sviluppo in tale direzione». A dichiararlo è stato Pasquale Lampugnale, presidente Piccola Industria Confindustria Campania che ha ricevuto la diplomatica con il direttore dell'Unione industriali, Anna Pezza. «A livello territoriale ha aggiunto - gli scambi commerciali verso gli Stati Uniti registrano solo nell'ultimo anno un incremento di un punto percentuale, passando dal 5 al 6%». Hanno preso parte all'incontro, in rappresentanza degli imprenditori associati a Confindustria Clementina Donisi, Antonio Izzo, Claudio Monteforte, Antonella Porto e Giorgio Vergona. La console ha terminato l'incontro visitando il museo industriale e lo stabilimento Strega Alberti.