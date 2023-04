Unisannio, un Open day ad Ariano Irpino

L'Università del Sannio si presenta ai maturandi irpini con un Open day in programma il 20 aprile dalle 9.30 al Palasport di Ariano Irpino. Si prevede che saranno accolti oltre seicento studenti e studentesse degli ultimi anni delle scuole superiori della Valle Ufita e dell'Alta Irpinia. L'Open day territoriale di giovedì è la seconda tappa del 2023 per le attività itineranti di orientamento di Unisannio. Il primo appuntamento si è svolto presso l'istituto superiore «Lombardi» di Airola, e dopo Ariano Irpino toccherà, il 10 maggio, all'istituto «Carafa Giustiniani» di Cerreto Sannita.

Al Palasport di Ariano sarà allestita una fiera/salone di orientamento, con presentazioni dei percorsi formativi, dei servizi e delle principali opportunità che l'Università del Sannio offre, testimonianze, workshop, demo, simulazioni ed esperimenti con strumentazioni frutto della ricerca di Ateneo. Parteciperanno all’evento gli istituti "Ruggero II", "Giuseppe De Gruttola" e "Pietro Paolo Parzanese" di Ariano Irpino; l'istituto superiore "Grottaminarda", l'"Enrico Fermi" di Vallata, l'istituto "Angelo Maria Maffucci" di Calitri; l'istituto omnicomprensivo "Francesco De Sanctis" di Lacedonia e l'"Aeclanum" di Mirabella Eclano.