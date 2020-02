Incendio nel porticato di un'abitazione, paura per le bombole di gas

BENEVENTO - A fuoco il porticato in legno di un’abitazione, timore per le bombole del gas depositate. A San Leucio del Sannio, alla contrada Cavuoti, nel tardo pomeriggio un incendio si è sviluppato, per cause ancora in corso di accertamento, sul retro di una casa, che si affaccia sul giardino. Sotto un ampio portico vi è una cucina allestita all’esterno per le serate estive: proprio lì accanto si è sviluppato l’incendio. A dare l’allarme, una vicina di casa allertata dal crepitio delle fiamme, mentre in casa c'era la proprietaria e il figlio che, però, non si sono resi conto di quanto stava accadendo. Attimi di terrore per quelle bombole del gas usate per la cucina mentre le fiamme venivano alimentate dalla legna e dalla plastica presenti. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco di Benevento, prontamente intervenuti sul posto. © RIPRODUZIONE RISERVATA