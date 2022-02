Incidente sul lavoro nel Sannio, muore operaio napoletano di 43 anni

Ancora una morte bianca, ancora una tragedia sul posto di lavoro. È accaduto a Puglianello, provincia di Benevento, nella zona industriale di via Cese. A perdere la vita un operaio 43enne di San Giuseppe Vesuviano, che, da quanto si sarebbe appreso, lavorava per una ditta di trasporti esterna con sede in provincia di Potenza. Inutili i tentativi di rianimazione compiuti dai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cerreto Sannita per i rilievi del caso che proveranno a chiarire l’esatta dinamica di questa ennesima fatalità.

