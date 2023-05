Ferrovie nel Sannio, il futuro è l'Alta Velocità, ma il presente cammina a passo d'uomo, fra mille difficoltà che il maltempo amplifica. Dopo la recente chiusura del tratto della linea ferroviaria Caserta-Foggia, tra Amorosi e Telese, dovuta alle piogge torrenziali che avevano causato una frana impedendo il transito dei treni, si prevedono altri giorni di passione per la prossima settimana. Questa volta non si tratta di eventi improvvisi, ma di manutenzione programmata della linea attualmente utilizzata, che resterà l'unica attiva fino al completamento dell'Alta Velocità, previsto per il 2027 anche se i primi collegamenti fra Napoli e Bari dovrebbero essere operativi il prossimo anno.

Le modifiche al programma di circolazione dei treni sulla linea Caserta-Foggia scatteranno dalle 21.20 di lunedì 22 maggio e resteranno attive fino alle 5.55 di giovedì 25 maggio. A determinare queste variazioni sono alcuni lavori di potenziamento infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana nel tratto tra Ponte Casalduni e Solopaca. Nel dettaglio, spiega una nota di Ferrovie dello Stato, «i treni della lunga percorrenza delle relazionie saranno sostituiti con bus tra le stazioni di Benevento e Caserta. I treni regionali delle relazioni Benevento-Caserta-Napoli-Roma saranno cancellati tra le stazioni di Benevento e Solopaca/Telese. I collegamenti con/da Benevento saranno garantiti da un servizio sostitutivo con bus». Gli interventi prevedono l'impermeabilizzazione e il miglioramento sismico dei ponti che si trovano ai km 119+570 e km 121+552 nel tratto compreso tra Ponte Casalduni e Solopaca, attività che vedranno l'impiego di 45 persone tra dipendenti di Rfi e ditte appaltate, per un impegno economico di circa 730mila euro.

APPROFONDIMENTI Benevento: semaforo in via Posillipo, code infinite e polemiche Progetto “Mangiaplastica”, si cercano partner Studenti cinesi aggrediti, Mastella incontra Zhao Peiye

I canali di vendita, spiegano le Ferrovie dello Stato, sono già aggiornati con le ultime modifiche, mentre il programma di circolazione dei treni è disponibile nelle stazioni e consultabile sul sito di Rfi e sui canali web delle imprese ferroviarie. È bene prendere appunti e prepararsi a qualche inevitabile disagio: prendere un autobus del servizio sostitutivo qualche difficoltà la crea, specie sotto la pioggia battente che le previsioni meteo dicono ci farà compagnia anche durante la prossima settimana.

Pioggia che sta facendo peraltro sentire i suoi effetti sul versante dei lavori in corso per l'Alta Velocità. I cantieri restano aperti ed operativi, ma l'attività è visibilmente meno intensa rispetto alle belle giornate. Andiamo allora a vedere la situazione delle ferrovie future che interessano il Sannio: sul terreno ci sono 3,9 miliardi dei quali la fetta maggiore è rappresentata dai 2,4 miliardi del raddoppio in variante Apice Orsara, opera che interessa anche le province di Avellino e Foggia. Anche in questo caso le opere verranno completate nel 2027. Sul tracciato verranno soppressi tutti i passaggi a livello presenti e attivata una nuova stazione di Hirpinia. Sarà inoltre possibile la circolazione di treni con semirimorchi, con peso per asse fino a 22,5 tonnellate e della lunghezza di 750 metri. Di rilievo anche i lavori previsti dall'altro lato, nei 50 Km che collegano Frasso a Benevento. In questo caso il lotto che procede più spedito è quello che collega Cancello e Frasso (338 milioni). A seguire c'è il tratto Frasso Telese (11 km,240 milioni di euro). I lavori del terzo tratto (Telese San Lorenzo Vitulano) sono appena iniziati. Si tratta dell'intervento più costoso della tratta Frasso-Benevento: 500 milioni di euro.