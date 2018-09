L’ultima tentazione di Mastella: sfidare De Luca alla Regione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 20 Settembre 2018, 22:51

Sta di nuovo scaldando i motori. È immortale, elettoralmente parlando, Clemente Mastella a cui sta ormai stretta la poltrona di sindaco di Benevento. E a 71 anni, dopo essere stato dirigente e segretario di partito (Dc e Udeur), sindaco, deputato per 8 legislature consecutive e ministro, sogna l’ultima casella che ancora gli manca: quella di governatore. A 73 anni nel 2020, quando si voterà, per chiudere la carriera politica con la poltrona più alta della Regione. L’altro giorno ha chiarito che no, non ci pensa proprio a mettere sul piatto la sua candidatura alla presidenza della Provincia di Benevento il prossimo 31 ottobre. Naturale perché gli obiettivi in mente sono ben altri.