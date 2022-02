BENEVENTO - Hanno agito indisturbati in pieno centro cittadino, nel cuore della notte, per portare via due slot machine, Gratta&Vinci, sigarette e marche da bollo. A finire nel mirino dei malviventi, qualche giorno fa, è stato un rivenditore di tabacchi situato nei pressi del corso principale di Airola. L’episodio è stato reso noto ieri grazie a un video girato da un cittadino, diventato nelle ultime ore virale attraverso le chat whatsapp, che mostra la dinamica del furto.