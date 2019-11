BENEVENTO - Ladri scatenati mettono a segno due colpi in città. Tra le vittime il noto musicista sannita Luca Aquino, trombettista e compositore di musica jazz, a cui hanno portato via una tromba e altre attrezzature che erano in una sala prove utilizzata dall’artista e ubicata al viale degli Atlantici. Gli autori del furto hanno scassinato la porta d’ingresso del locale, ubicato al piano terra, da dove hanno portato via gli oggetti. I ladri, una volta all’interno, hanno rubato nel dettaglio una tromba pocket, un amplificatore Fender Deluxe, un amplificatore Marshall Bass, un mixer 8 canali, una bici pieghevole e un accappatoio. «Al mio ritorno in città dopo un’assenza di una decina di giorni per una tournè in Russia - dice Aquino - ho trovato la porta forzata del locale. All’interno sono scomparsi una tromba e altri oggetti. Verificato ciò che era sparito ho fatto la denuncia in Questura. Non è il caso di diffondere sentimenti di odio da qui il mio appello su Facebook». © RIPRODUZIONE RISERVATA