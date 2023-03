Boom di candidature per la 77° edizione del Premio Strega. 80 i libri presentati dagli "Amici della domenica", cifra che segna il nuovo record in fatto di caldeggiature. Il Comitato direttivo dello Strega, presieduto da Melania Mazzucco, avrà il delicato e gravoso compito di selezionare la dozzina di libri che si contenderà lo Strega 2023. Ai presentatori storici sanniti, Maria Cristina Donnarumma e Marcello Rotili, si è aggiunto quest'anno anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella che debutta nel ruolo di sponsor culturale di un libro in concorso.

Maria Cristina Donnarumma, una vita culturale spesa nel nome del prestigioso premio letterario, ha presentato la candidatura di "Vuoto" di Ilaria Palomba «un libro forte anticipa sia per le vicende narrate che per il tono deciso dell'autrice». Marcello Rotili ha segnalato "Donna Fortuna ed i suoi amori" di Simonetta Tassinari, mentre la new entry Mastella ha segnalato al comitato direttivo dello Strega "Delitto in contropiede" di Alessandro Riello.

«Tormentato e durissimo il romanzo "Vuoto" scrive nella motivazione di presentazione la Donnarumma - perché è il vuoto il filo conduttore di tutte le vicende vissute dalla protagonista» in un linguaggio ricco ed a tratti scarno, descrittivo e capace «ma sempre tagliente come un bisturi che incide, scava perché vuole devastare, impressionare, gridare un malessere, sconvolgere, scandalizzare ma non vuole che si giudichi».

Nella motivazione di Rotili per il libro "Donna Fortuna ed i suoi amori" della Tassinari l'opera viene definita «un romanzo di formazione intenso ed avvincente nel serrato svolgimento della storia personale della coraggiosa protagonista evidenzia i connotati dell'epoca in cui ne è ambientata la vita avventurosa». Il mondo nascosto che opera dietro l'accattivante immagine del mondo del calcio è il protagonista del noir segnalato da Mastella "Delitto in contropiede" di Alessandro Riello. Il giallo segue la vicenda di una tranquilla squadra di calcio calabrese travolta da una vicenda oscura che, grazie alle indagini di un giovane pubblico ministero , porterà alla luce ciò che avviene nel mondo dello sport e che non appare. Entro il 30 marzo il comitato direttivo dello Strega sceglierà la dozzina di libri che saranno presentati, con i rispettivi autori, il 7 giugno al Teatro Romano di Benevento con la votazione della cinquina finalista.

Infine ultima novità beneventana per la 77° edizione dello Strega: la candidatura del libro di Maria Scarinzi "Fantàsia. La storia di Benevento si fa racconto" per la sezione 8+ del settore "Strega ragazze e ragazzi". La Scarinzi, nota educatrice museale e conoscitrice dei miti e delle leggende legate alla storia del capoluogo sannita, ha dato vita a questo libro che racconta, in forma di piacevole fiaba, la storia di Benevento e dei momenti storici che hanno segnato la sua evoluzione. Attenta a stimolare dell'interesse dei bambini, ma anche degli adulti, la scrittrice sannita propone anche, in un continuo intrecciarsi di storia e leggenda, i personaggi storici e nati dalla fantasia popolare, legati alla tradizione orale strettamente legati alla storia sannita: non solo janare, quindi, ma anche quei personaggi fantastici che affascinano i lettori, come il dispettoso "Mazzamauriello" , "Scardona", "Quaresima" quest'ultima soprattutto ancora protagonista in molti comuni sanniti nel periodo che precede la Pasqua. Interessanti le notizie su dove vivono questi personaggi, qual' è la loro attività e se il loro potere «è quello di portare fortuna oppure quello di attirare le streghe».