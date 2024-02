Dopo aver messo a segno il primo colpo con il concerto di Mahmood per «Bct Music Festival» (Arena Musa 27 luglio alle 21.30) Antonio Frascadore, diventato ormai l'anima dell'estate beneventana, è al lavoro per altre grandi sorprese per il pubblico. Nell'agenda dei contatti anche Annalisa, Irama, Ariete e Giovanni Allevi. Mahmood, in vetta alle classifiche di ascolto e di visualizzazioni, è tra i cantanti richiestissimi per i tour estivi.

Con il Summer tour «Tuta gold», il cantante torna a Benevento, unica tappa estiva in Campania, sulla scia del grande successo riportato a Sanremo, a distanza di tra anni dalla sua presenza a «Città Spettacolo». In questi tre anni Mahmood è diventato noto anche al pubblico di ogni fascia d'età collezionando 29 dischi di platino e 7 dischi d'oro solo in Italia oltre i 6 dischi di platino e i 3 d'oro all'estero, con oltre i 3 miliardi di stream all'attivo.

Ma «Bct music» non si ferma qua. Frascadore ed il suo staff sono al lavoro per organizzare altri due grandi concerti al Musa. Tra i contatti già avviati quelli con Annalisa. Prevista già, prima del Festival di Sanremo, la data del 23 luglio sul palcoscenico dell'arena beneventana, data sospesa dopo Sanremo perché la cantante non vorrebbe aggiungere ulteriori date al tour estivo (dieci le tappe previste) mentre la successiva tappa di Benevento sarebbe in forse non avendo ancora sottoscritto il contratto: «Inutile dire conferma Frascadore che ci stiamo operando per portare Annalisa a Benevento. La cantante è richiestissima ma sembra che dopo lo stress del festival non voglia aggiungere ulteriori concerti al tour volendosi prendere un riposo più lungo».

Tra i nomi sull'agenda di Frascadore anche Irama e Ariete con il massimo impegno per portare a Benevento Giovanni Allevi che sta segnando il sold out in tutti i concerti che lo vedono al pianoforte dopo la malattia che lo ha tenuto lontano dalla musica per due anni. «Bct Music Festival si articolerà nell'intero mese di luglio anticipa Frascadore con tre concerti di grande spessore ed altri appuntamenti minori che consentiranno di tenere sempre attivo il palcoscenico del Musa con destinatari soprattutto i giovani ma non trascurando le altre fasce di pubblico». Le date dei concerti saranno rese note dopo aver verificato la disponibilità dei cantanti. Lo staff di Bct è anche al lavoro per quello che riguarda l'accesso degli spettatori al Musa. Nei prossimi giorni è previsto un incontro in materia di sicurezza per l'afflusso ed il deflusso degli spettatori ai concerti. Quasi sicuramente sarà riproposto il sistema-navetta che lo scorso anno ha evitato pericolosi ingorghi e soprattutto la sosta delle auto che bloccavano in alcuni punti la già stretta strada di accesso al Musa. Da segnare infine che sono già in vendita i biglietti per il concerto di Mahmood (www.ticketone.it) con biglietti pit (zona sotto il palco) al costo di 55 euro e a posto unico 45 euro.

Qualche anticipazione anche per Il «Festival del cinema e della televisione» in programma nel centro storico di Benevento dal 26 al 30 giugno. Ad aprire il cartellone dell'ottava edizione di Bct sarà, al Teatro Romano, la sera del 25 giugno l'Orchestra filarmonica di Benevento che proporrà una serata dedicata ai bambini e alle famiglie con regia di Antonio Frascadore. Ancora top secret gli altri appuntamenti che porteranno in città i personaggi più noti del piccolo e del grande schermo. Tra i possibili protagonisti il regista Matteo Garrone candidato all'Oscar per il miglior film straniero con »Io capitano».