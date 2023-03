Allarme vento, villa e parchi off-limits

Allarme raffiche di vento, il sindaco Clemente Mastella corre ai ripari nel capoluogo. Alla luce del bollettino diramato dalla sala operativa regionale unificata della Regione Campania, che dal pomeriggio di oggi e fino alle 20 di domani segnala - quali fenomeni rilevanti - forti raffiche di vento, il primo cittadino ha deciso di far scattare l'avviso alla cittadinanza raccomandando prudenza. Poi ha ufficializzato anche l'ordinanza sindacale con la quale ha disposto la chiusura, fino alle 20 di domani, della villa comunale, dei parchi cittadini e del cimitero comunale, "escluse le attività di accoglienza funebre o altre improrogabili".



In ogni caso, la fascia tricolore ha richiamato i beneventani a prestare massima attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali e a segnalarne l'eventuale stabilità precaria ai numeri di emergenza 112, 113, 115. Ha inoltre raccomandato attenzione nell'assicurare stabilmente oppure rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture e strutture provvisorie, inclusi oggetti a rischio di essere trascinati dal vento e invita ad usare particolare particolare prudenza negli spostamenti. Contestualmente ha notificato l'avviso di allerta meteo ai dirigenti comunali, al comandante della polizia municipale, al dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, al rettore dell'Unisannio, al rettore dell'Unifortunato e al direttore del Conservatorio musicale "Nicola Sala", affinché, nell'ambito delle rispettive competenze, pongano in essere tutti gli adempimenti utili a scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità.