Giovedì 3 Ottobre 2019, 10:44

Momenti di paura ieri, poco dopo le 20, per una donna e sua figlia di San Lorenzello. Le due viaggiavano a bordo di una Smart che per cause in corso di accertamento è finita fuori strada cadendo in un scarpata profonda due metri al termine della quale c'è un uliveto. L'incidente si è verificato lungo la strada che collega San Salvatore e Massa di Faicchio. È servito l'intervento dei vigili del fuoco per liberare la figlia dalle lamiere dell'auto.Entrambe le donne sono state trasportate in ospedale (Rummo e Fatebenefratelli), ma le loro condizioni non sarebbero gravi.