Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Benevento a fine gennaio. Quasi sicuramente martedì 28 gennaio per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Unisannio. L’ufficialità non c’è ancora ma la notizia è trapelata ieri sera da Arezzo, dove il sindaco Mastella partecipa alla trentaseisima assemblea annuale dell’Anci, l’Associazione Nazionale Comuni italiani, inaugurata dal Capo dello Stato. In tale sede, la «fascia tricolore» ha ricevuto l’assenso all’invito più volte rivolto a Mattarella, di visitare il capoluogo. Il sindaco non ha confermato ma neppure smentito, di certo le diplomazie di Quirinale, Prefettura, Comune e Ateneo si metteranno presto al lavoro per organizzare la visita. Mastella, appena eletto, a giugno 2016, sentì telefonicamente Mattarella e lo invitò già allora a visitare Benevento. Invito accolto dal Presidente. Del resto, Mastella e Mattarella si conoscono da decenni, avendo militato entrambi nella Sinistra Dc. Nel settembre 2017, Mastella, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta assieme alla moglie Sandra Lonardo, per parlare del suo caso giudiziario appena risoltosi favorevolmente, tornò alla carica: «Spero che ricorderà che ha un vecchio amico a Benevento e che venga nella mia città. Lo invito ufficialmente, perché prima non potevo». La visita fu poi ipotizzata per l’inaugurazione del Teatro Comunale da riqualificare, ora l’anticipo a fine gennaio. © RIPRODUZIONE RISERVATA