L'Asl: caso meningite, non esiste il focolaio

BENEVENTO - A tre giorni dal caso di meningite che ha interessato l’insegnante 30enne di un asilo nido di Benevento, l’Asl, attraverso un documento ufficiale, comunica che non esiste alcun focolaio epidemico e che il servizio di Epidemiologia e Prevenzione ha messo in atto la profilassi per tutte le persone che sono entrate in contatto stretto e prolungato con la donna. Inoltre, sono stati informati tutti i medici di Medicina generale e i pediatri di libera scelta, allo scopo di mantenere alta l’attenzione delle categorie di professionisti che hanno rapporti costanti con i pazienti. Dalla consultazione del registro informatico delle vaccinazioni, è risultato che tutti i bambini del nido sono stati vaccinati per la meningite B e per la tetravalente, mentre la direzione dell’istituto scolastico interessato dalla vicenda, è stata sollecitata ad areare gli ambienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA