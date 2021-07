Camionista molesta la figlia di 11 anni, gli abusi rivelati in un tema a scuola

Un camionista di 54 anni della Valle telesina aveva molestato sessualmente la figlia di 11 anni. E con queste gravi accusi è stato processato con il rito abbreviato e condannato dal Gup Gelsomina Palmieri, a quattro anni. L'accusa aveva chiesto una condanna a sei anni e otto mesi. La vicenda è venuta alla luce solo quando la minorenne, all'età di 17 anni, frequentava un istituto superiore in un centro della valle Caudina. In alcuni temi, e in...

