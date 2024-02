«Api e dintorni», Di Maria: «Eccellenze in vetrina»

«La prima mostra mercato di apicoltura è un evento di grandissima importanza per il nostro territorio anche per la presenza di espositori provenienti da ogni parte d'Italia. Mi complimento con l'Ente fiera sia perché il mondo delle api è un settore che genera reddito nelle nostre realtà, con l'eccellenza delle produzioni dell'Alto Tammaro e delle aree interne più in generale, sia perché la presenza delle api in un territorio è termometro che ne attesta la salubrità ambientale».

Così il presidente del Gal Alto Tammaro, Antonio Di Maria, dopo l'inaugurazione di «Api e dintorni», la mostra in programma per tutto il weekend presso la fiera di Morcone.

«Il Gal Alto Tammaro - ha aggiunto Di Maria - tra le varie linee di sperimentazione che sta portando avanti con l'Università del Sannio ne ha dedicata una alla valorizzazione della filiera della apicoltura, settore che va sostenuto per la sua importanza.

Più in generale, teniamo alla incentivazione delle linee produttive delle aree interne perché solo attraverso esse si può cercare di generare reddito e così attrarre nuove imprese e nuove residenzialità».

«Intanto domani - anticipa - prenderò parte al interessante confronto sul tema "Quale futuro per il miele italiano?". L'appuntamento a cui parteciperà anche l'assessore regionale all'Agricoltura, Nicola Caputo, è previsto per le 10».