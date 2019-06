CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 17 Giugno 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I controlli funzionano ma non battono l'inciviltà. È una realtà a due facce quella restituita dal primo week end di presenza nei vicoli della movida da parte di forze dell'ordine e polizia municipale. Folto lo spiegamento di unità che ha visto impegnati venerdì e sabato sera polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani. Nove le pattuglie complessivamente scese in campo per contrastare gli abusi del divertimento by night. Le verifiche hanno riguardato in particolare la cessione e l'utilizzo di stupefacenti e l'abuso di alcolici. Una presenza che ha avuto principalmente una funzione deterrente come dimostrano i report di fine servizio che nella due giorni non hanno registrato alcuna violazione. È stato inoltre accertato il rispetto delle ordinanze municipali in materia di vendita di prodotti con contenitori in vetro o alluminio, così come il divieto di riproduzione della musica all'esterno dei locali dopo l'una. Anche su questo fronte disposizioni perlopiù rispettate con episodiche eccezioni che si è preferito per il momento non sanzionare limitandosi al richiamo verbale e alla confisca del materiale vietato.