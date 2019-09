Lunedì 23 Settembre 2019, 14:53

Dal 26 settembre al 18 giugno, un anno di Stregonerie per ripercorrere la storia dei libri di un premio che è parte della cultura italiana, nel luogo dove nasce il liquore che gli ha dato il nome: libri, scrittori, ospiti internazionali per il Premio Strega a Benevento, tutto l'anno Parte giovedì 26 settembre appunto - come da tradizione dello Strega, sempre il giovedì - la rassegna letteraria ideata e diretta da Isabella Pedicini e Melania Petriello, in sinergia con l'azienda Strega Alberti e la Fondazione Bellonci, e dedicata ai protagonisti e alle storie del Premio Strega, dalla sua nascita ai nostri giorni.Il celebre premio letterario, nato nel 1947 dalla felice collaborazione tra Maria Bellonci e Guido Alberti, rivela infatti anche una discendenza beneventana rintracciabile nella storica fabbrica di liquore che sorge nel rione Ferrovia della città. In cartellone, la presenza di due autrici che in passato hanno vinto lo Strega: Dacia Mariani e Melania Mazzucco. A suggellare la rassegna, un'ospite internazionale di prestigio: Catherine Dunne, direttamente dalla sua Dublino, finalista al Premio Strega Europeo 2019. E poi un omaggio al Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa per festeggiare i sessant'anni della vittoria del premio e un calendario fitto di appuntamenti tutti incentrati sui libri e gli autori che appartengono alla tradizione del Premio Strega: dall'evento su «La ragazza di Bube» di Carlo Cassola a quello sui «Sillabari» di Goffredo Parise, all'incontro intitolato a Elsa Morante e ad Alberto Moravia.E, ancora, una sezione di cinema all'aperto, in collaborazione con Artelesia Social Film Festival, inaugurata dal giornalista Pino Strabioli e dedicata ai film tratti dai testi che hanno vinto il Premio Strega; un reading musicale rivolto ai lettori e realizzato in collaborazione con il Morgana Music Club di Benevento; una media partnership con Storytel, una delle piattaforme più importanti in Europa per l'ascolto degli audiolibri. Scrittori, editori, librerie, gruppi di lettura, bookblogger, scuole, grandi firme del giornalismo per dare nuova vita ai libri che non muoiono mai. In un luogo che ha contribuito alla storia d'Italia e che continua ad affascinare i palati di tutto il mondo: la fabbrica del liquore Strega.Con il progetto «Stregonerie - Premio Strega tutto l'anno», proprio l'azienda degli Alberti mira ad assecondare, oggi, la sua vocazione culturale e la sua identità da sempre legata al mondo letterario dando nuova vita agli spazi della fabbrica e arricchendosi della collaborazione con la Fondazione Bellonci, impegnata tutti i giorni nella promozione della lettura, oltre che nell'organizzazione del premio letterario.