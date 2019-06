Venerdì 28 Giugno 2019, 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato arrestato in flagranza mentre stava cedendo alcune dosi di hashish a due ragazzi. In manette è finito un 23enne di Pago Veiano. Dopo il fermo, i carabinieri della stazione di Pietrelcina, competente per territorio, hanno proceduto alla perquisizione del veicolo e dell'abitazione del ragazzo rinvenendo altri 45 grammi della stessa sostanza stupefacente, già suddivisa in dosi e pronta per essere ceduta ad acquirenti, la maggior parte della quale era nascosta nell'armadio della sua camera da letto. I militari hanno ritrovato anche un bilancino elettronico e una somma di 60 euro, probabilmente provento dello spaccio.Il 23enne è stato dichiarato in arresto perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.