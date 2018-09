CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 27 Settembre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricorso al Tar contro l'atto aziendale dell'azienda ospedaliera «S. Pio», ex «Rummo». Lo ha proposto il primo cittadino di Benevento Clemente Mastella, in qualità di presidente dell'assemblea dei sindaci, tenendo fede a quanto annunciato in primavera, subito dopo l'adozione e approvazione del provvedimento da parte del direttore generale. Renato Pizzuti, che sabato era in prima fila a Telese sfidando i dardi cocenti di un sole agostano, per ascoltare il presidente della Regione De Luca, proprio ieri ha dichiarato: «Considerando che l'atto aziendale discende direttamente da un decreto, io non posso decidere arbitrariamente di modificarlo». Ora corre il rischio che l'atto venga annullato dalla giustizia amministrativa. I motivi di impugnazione proposti sarebbero da riscontrare nei profili di illegittimità esposti nell'atto introduttivo, nella violazione e/o falsa applicazione della normativa nazionale e regionale - il decreto legislativo 502/1992 che riordinò la disciplina in materia sanitaria, nonché la legge regionale 32/94, oltre al decreto del commissario ad acta /2013 - sia in merito all'iter di approvazione dell'atto aziendale, che in relazione al suo contenuto, per omessa indicazione od incerta individuazione della dotazione organica dei due ospedali facenti capo alla «San Pio».In particolare, il motivo determinante l'annullabilità degli atti impugnati è stato individuato nella omessa preventiva convocazione della conferenza dei sindaci, organo collegiale la cui consultazione risulta obbligatoria come indicato dalla predetta normativa, al fine di consentire la partecipazione delle comunità locali all'organizzazione della struttura dell'Azienda ospedaliera: in un settore importante e delicato quale quello della salute pubblica il contributo dei cittadini, per il tramite dei loro rappresentanti, costituisce il modo per dare «voce» alle esigenze sanitarie della popolazione.