Venerdì 16 Marzo 2018, 17:08 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2018 17:14

Attesa e preparativi a Pietrelcina per la visita di domani di Papa Bergoglio; domani mattina Papa Francesco si recherà a Piana Romana dove padre Pio ebbe il dono delle stimmate. In attesa dell'arrivo del Papa i primi pellegrini hanno già preso posto nell'aula liturgica della nuova chiesa, realizzata nel 2000, dove trascorreranno l'intera nottata in preghiera.La mattinata di oggi è stata dedicata a mettere a punto le ultime cose. Gli uomini delle forze dell'ordine hanno passato al setaccio ogni luogo. Verifiche sono state fatte anche con un elicottero nello spiazzale poco lontano dalla Cappella dell'Olmo dove domani mattina atterrerà il velivolo con Papa Francesco. Ad accoglierlo saranno l'arcivescovo di Benevento, Felice Acrocca, il padre guardiano del convento dei Cappuccini di Pietrelcina, padre Fortunato, il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco di Pietrelcina, Domenico Masone.Il Papa sosterrà in preghiera nella Cappella dell'Olmo, dove c'è uno statua che raffigura padre Pio inginocchiato in preghiera, e poi parlerà ai fedeli nello spazio antistante la nuova chiesa.Successivamente il Papa si sposterà in elicottero a San Giovani Rotondo.