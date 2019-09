Partenza prevista alle 9 di domani dalla stazione centrale di Benevento per il treno storico che congiungerà idealmente Pietrelcina, la città natale di San Pio, con Assisi, città di San Francesco, attraversando la dorsale appenninica e le province di Campobasso, Isernia, L'Aquila, Rieti, Terni e Perugia. Un pellegrinaggio promosso dall'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, con l'apporto della Regione Campania, della Fondazione Fs, della Camera di Commercio di Benevento e della Provincia di Benevento. «Il pellegrinaggio Pietrelcina - Assisi - dichiarato ilpPresidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria - è una iniziativa di carattere religioso; ma non solo. L'intento delle soste nei piccoli borghi lungo il percorso fino ad Assisi è infatti anche quello di testimoniare il disagio socio-economico che attanaglia l'intera dorsale appenninica, riportando all'attenzione della politica nazionale il tema delle pesanti ed insostenibili sperequazioni tra aree metropolitane ed aree interne e tra Nord e Sud del Paese».



In tale contesto, a L'Aquila è stato promosso, grazie all'apporto del Cna, presso il Museo Nazionale Munda, un incontro sul tema 'Le aree interne dell'Appennino Centro-meridionale da marginali a risorsa per lo sviluppo economico dell'intero Paese'. Interverranno Francesco Todisco, consigliere delegato della Regione Campania alle aree interne; Costantino Boffa, consigliere del presidente della Regione per la ferrovia Napoli-Bari e ferrovia storica Napoli-Pietrelcina-Bosco Redole-aree interne; Antonio Di Maria, presidente Provincia di Benevento; Antonio Campese, presidente Camera di Commercio di Benevento; Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento; Marco Bussone, presidente nazionale dell'Unione dei Comuni e degli Montani; Fabrizia Aquilio, assessore al Turismo del comune di L'Aquila. I lavori saranno coordinati da Agostino Del Re, direttore Cna L'Aquila.

Venerdì 6 Settembre 2019, 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA