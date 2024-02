Sarà giudicato oggi per direttissima davanti al magistrato monocratico Graziamaria Monaco il 21enne Manuel Maturo, beneventano, arrestato nella notte tra lunedì e martedì dai carabinieri dopo aver ferito un familiare e minacciato con coltello i militari. Il giovane è imputato di resistenza a pubblico ufficiale e minaccia.

APPROFONDIMENTI Sannio, primato choc: in crescita i segnalati per stupefacenti Caos traffico, viabilità e parcheggi: «Ora un piano per zona Cappuccini»

Nel cuore della notte era arrivata al del 112 una chiamata per una violenta lite in famiglia nel centro della città. Due pattuglie di carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Benevento trovavano sul posto un uomo riverso per terra e soccorso dai sanitari del 118. L'uomo, di 56 anni, raccontava di essere stato ferito dal nipote con numerosi pugni al volto.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine come autore di una rapina, dopo averlo aggredito era fuggito. L'aggredito è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale «San Pio» e ricoverato in osservazione.

Immediatamente i carabinieri si sono messi sulle tracce del giovane, rintracciato poco dopo a casa dei genitori, in via De Martino alla Pacevecchia: era in forte stato di agitazione, e minacciava di uccidere tutta la sua famiglia. Alla vista dei carabinieri, ha afferrato un grosso coltello e brandendolo li ha minacciati di morte se si fossero avvicinati.

I militari sono riusciti però a bloccarlo e a condurlo in caserma. Qui hanno riferito l'accaduto al magistrato di turno, il sostituto procuratore della Repubblica Marilia Capitanio, che ha disposto il trasferimento del giovane, difeso dall'avvocato Antonio Leone, nel carcere di contrada Capodimonte.

L'aumento del numero delle pattuglie impegnate nel servizio di controllo del territorio, è finalizzato soprattutto alla prevenzione dei reati in genere e alla repressione dei vari fenomeni delinquenziali e degli episodi di microcriminalità, ed in questa circostanza ha consentito di individuare e subito trarre in arresto l'autore del reato.