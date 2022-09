Pigiama Run 2022, a Benevento la corsa solidale contro il cancro

La strada è deserta, tutti sono in posizione davanti a un nastro dorato con volti concentrati e sguardo fisso sulla partenza, indosso il pettorale e... un piagiama!

Questa è la "Pigiama Run 2022" che si terrà il prossimo venerdì 30 settembre a Benevento, unica città della Campania a partecipare all'ultima edizione della maratona solidale per i bambini malati di tumore. Tra le strade del centro, infatti, si snoderà una camminata di beneficenza che vedrà i partecipanti “correre” in pigiama per solidarietà nei confronti dei piccoli pazienti che trascorrono le loro giornate in pigiama.

Promotrice dell’evento, a livello locale, è la lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) di Benevento, presieduta da Salvatore Francione che, insieme con tutto lo staff di medici, infermieri e volontari dell'associazione, da diversi mesi, è al lavoro per l’organizzazione della kermesse che si “corre” nel mese di settembre proprio perché in questo mese, in tutto il mondo, si celebra il “Gold Ribbon” dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici.

E, non a caso, dopo il taglio dell’iconico nastro oro, previsto alle ore 19.00 in Piazza Risorgimento dove verrà allestito il Villaggio Lilt, partirà la maratona non competitiva e aperta a tutti che si svolgerà in contemporanea in diverse città italiane. Il ricavato della vendita dei tagliandi sarà interamente devoluto al reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale “Santobono Pausilipon” di Napoli.

Testimonial ufficiale della “Pigiama Run Lilt” di Benevento, è l'inviato della trasmissione “Striscia la Notizia”, Luca Abete: «Finalmente ci siamo! Tornare a Benevento è una grande gioia. Sarà bello ritrovarci numerosi per questo appuntamento che per me ha un grande valore. Manifestare solidarietà a chi lotta tutti i giorni una battaglia difficile contro la malattia e sostenere chi è al loro fianco, è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Per questo dico a tutti i beneventani di aprire il cassetto, tirar fuori il pigiama e venire a correre con noi!».

La maratona si snoderà su: Piazza Risorgimento, Via Perasso, Viale Mellusi, via Meomartini, Viale degli Atlantici con ritorno a Piazza Risorgimento. A partecipare, i vertici dell'ospedale "Santobono Pausilipon", una delegazione della Società “ Benevento Calcio”, del Consorzio ASI Bn e di Confindustria; la campionessa europea di scherma, Francesca Boscarelli; il Lions Club “Arco Traiano”; il “Rotary Club Benevento”; il “Rotary Club Valle Telesina”; 30 studenti dell’Università degli studi del sannio e i soci dell’Unms.

A fine gara, ai corridori verranno offerti dall’azienda “Gesesa” dei brick di acqua. Ancora aperte le iscrizioni online. Gli iscritti riceveranno la sacca-dono con pettorale ed omaggi degli sponsor tecnici e, al termine dell’evento, l’attestato digitale di partecipazione.