Un bambino ha sconfitto il tumore al quarto stadio e il papà l'ha portato allo stadio. «È stato uno dei momenti più belli della mia vita, che non sapevo se avrei mai visto!», ha scritto il padre sui social. Il piccolo è cosi riuscito ad andare al Fenway per vedere una partita di baseball della sua squadra preferita, i Boston Red Sox.

​Tumore sconfitto da un bambino, papà lo porta allo stadio: post censurato

La storia, ma soprattutto l'immagine, è stata condivisa dal papà su Reddit. Ma i moderatori della pagina l'hanno censurata. «I mod probabilmente stanno solo facendo il loro lavoro - ha scritto il padre nei commenti a chi gli chiedeva perché fosse stata cancellata -. Non provo odio nei loro confronti - ho solo aggiunto nel titolo il fatto che è stato cancellato da r/baseball per evitare che la gente pensasse che stessi spammando. Se non pensano che debba stare in questa sezione, allora posso sempre trovare un altro posto dove condividerlo. Non c'è altro che amore da parte mia».

