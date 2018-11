Venerdì 2 Novembre 2018, 20:28

Mistero a Montefalcone di Val Fortore, in provincia di Benevento, dove un 50enne è morto dopo essere precipitato da un ponte alto dieci metri. L'uomo, nonostante sia stato prontamente soccorso, è deceduto in ambulanza lungo il tragitto verso l'ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per chiarire la dinamica di quanto accaduto.