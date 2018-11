Giovedì 1 Novembre 2018, 10:00

Antonio Di Maria è il nuovo presidente della Provincia di Benevento. Il candidato del centrodestra ha superato Franco Damiano, esponente del Partito democratico, riportando 50.631 voti ponderati, a fronte dei 37.369 dell’avversario, corrispondenti al 57,53% contro 42,64. 937 la platea elettorale costituita da sindaci e vonsiglieri, allunica urna si sono recati 814 votanti.Un risultato non inatteso, che scalza il Pd dopo vent’anni di ininterrotto governo della Rocca dei Rettori. Di Maria, mastelliano, era supportato, oltre che da Forza Italia, anche da movimenti civici, è sindaco di un piccolo Comune ai confini con il Molise, Santa Croce del Sannio: fatta eccezione per la fascia che annoverava i Comuni di Montesarchio (sindaco lo stesso Damiano) e Sant’Agata dei Goti, Comune del segretario provinciale dem Carmine Valentino, Di Maria ha superato l’avversario in tutte le altre quattro fasce. Succede a Claudio Ricci per i prossimi quattro anni. Il Consiglio, invece, sarà eletto a gennaio, ma resterà in carica un biennio.