«Non sapevo della droga nel reggiseno», ma resta in carcere il pusher

BENEVENTO - Guido Sparandeo, 44 anni, beneventano, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, arrestato sabato scorso dopo che con il suo scooter aveva travolto due agenti ed era finito contro una Volante della polizia, dopo l’interrogatorio è rimasto in carcere. Con lui una 17enne, B.D.V., originaria di Apice, che aveva nascosto nel reggiseno venti grammi di eroina e che per questo era stata denunciata. Entrambi rispondono detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e resistenza e lesioni. L’interrogatorio di Sparandeo si è svolto nel carcere di contrada Capodimonte, ed è stato condotto dal Gip Gelsomina Palmieri, presente il difensore Pierluigi Pugliese. Sparandeo avrebbe sostenuto di essersi recato sabato mattina alla stazione Appia per attendere la giovane che l’aveva informato telefonicamente del suo arrivo da Napoli con il treno della linea della Valle Caudina. © RIPRODUZIONE RISERVATA