Rogo a San Giorgio del Sannio, distrutta un'auto: è giallo

BENEVENTO - Incendio e paura a San Giorgio del Sannio. Ennesima auto incendiata nella stessa zona nel quartiere Sant’Agnese. Stavolta è toccato alla Smart di un residente in via delle Rondini che l’aveva lasciata parcheggiata in strada. Gravemente danneggiata dal rogo anche una Fiat Punto nelle adiacenze dell’auto andata a fuoco. Paura tra i residenti chee chiedono più controlli.