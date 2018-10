Domenica 28 Ottobre 2018, 19:42 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 20:07

Benevento perde in casa e non muove la classifica. Una giornata difficile con un campo molto pesante a causa del pesante acquazzone, che si è abbattuto anche sul Pacevecchia a Benevento, ha influenzato i padroni di casa, che hanno subito una imprevista pesante sconfitta ad opera della «Primavera Roma», nonostante la totale supremazia della mischia biancoceleste. Un Benevento che è apparso spento in alcune fasi di gioco, alternate ad altre di dominio. Non basta un instancabile Alessandro Valente, da sempre colonna portante della squadra, che commenta amareggiato: «Ci siamo ingentiliti troppo. Non abbiamo più quella fame di vittoria che avevamo qualche tempo fa».L’altro tecnico, Peppe Calicchio, ha aggiunto: «Complimenti alla Primavera per la buona lettura di gioco, grande cuore, grinta, quello che il rugby richiede. La prossima sfida di campionato si terrà fuori casa, a Pesaro, domenica prossima. L'obiettivo è riscattarci, dimostrando quella fame di vittoria, persa, che ci ha sempre contraddistinto».