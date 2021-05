San Bartolomeo, cede il balcone di casa e precipita in strada: donna rischia la vita

Cede l'antica lastra di pietra e marmo del balcone del primo piano e precipita una donna. È accaduto nel centralissimo corso Roma a San Bartolomeo in Galdo. A farne le spese una donna di 46 anni, K.M., avvocato che, fortunatamente, non ha riportato lesioni gravi. Sono più o meno le 18, quando la 46enne esce sul balcone della sua abitazione che si affaccia proprio sul Corso, azione che fa abitualmente, ma questa volta, per cause ancora da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati