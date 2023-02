San Giorgio del Sannio, tentò di incendiare un'auto: scatta divieto di avvicinamento

Avrebbe tentato di incendiare un'auto. Dopo due mesi di indagini, un 40enne ha ricevuto il divieto di avvicinamento. L'episodio è accaduto nel dicembre scorso a San Giorgio del Sannio. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione di un 32enne del posto. La sua auto in sosta era stata cosparsa di benzina. Nelle loro indagini, i militari hanno ritrovato due bottiglie contenenti benzina (una semivuota e l'altra chiusa e piena) nascoste in una busta dietro un albero. Si è poi arrivati a identificare il 40enne che ora, per ordine del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, ha ricevuto un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa, cioè il 32enne, e alla sua abitazione, da cui deve mantenersi a una distanza di almeno 100 metri.