CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 11 Aprile 2019, 09:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospedale Sant'Alfonso di Sant'Agata de' Goti, il comitato «Curiamo la vita» glissa sulla minaccia di querela del commissario-governatore De Luca al ministro Grillo. «A noi non interessa lo scontro politico tra De Luca e Grillo. La nostra attenzione è rivolta all'incontro con De Luca, che si auspica possa vedere anche la partecipazione di alti esponenti del ministero della Salute, dando vita ad un tavolo con tutti i soggetti interessati. È l' unica possibilità per porre in essere una reale operazione verità e per non concedere a nessuno vie di fuga. Sulla questione dell'ospedale sono tutti colpevoli. Aspettiamo la data del tavolo tecnico» scrive in una nota il comitato. Le pasionarie, intanto, restano in presidio e in catene.