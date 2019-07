CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 13 Luglio 2019, 08:37

Cinque feriti, due dei quali in codice rosso, compreso un neonato di appena due mesi trasferito in eliambulanza all'Ospedale Santobono di Napoli per le gravi fratture riportare all'omero e un'emorragia cerebrale. L'altro ferito in codice rosso e in prognosi riservata è il padre, ricoverato presso l'ospedale «Sacro Cuore di Gesù» dei Fatebenefratelli. Altri due ricoverati presso l'ospedale «Rummo» di Benevento (la madre del neonato e un parente con una prognosi di 30 giorni). È il drammatico bilancio del violento scontro frontale tra un'Alfa 159 e una Fiat Punto in via Fornillo, nel territorio di Calvi.